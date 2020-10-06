Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Минздраве Башкирии рассказали, в каких больницах Уфы развернут ковид-госпитали

В Минздраве Башкирии рассказали, в каких больницах Уфы развернут ковид-госпитали

В Минздраве Башкирии рассказали, в каких больницах Уфы развернут ковид-госпитали

Коронавирус в Башкирии | 06 окт 2020 | 15:59

Сегодня, 6 октября, в министерстве здравоохранения состоялся брифинг по вопросам профилактики коронавирусной инфекции и текущей ситуации в регионе.



В конференции приняли участие: руководитель ведомства Максим Забелин, заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Мария Скотарева. Министр ответил на волнующий граждан вопрос – будут ли вновь перепрофилированы больницы под COVID-госпиталя. Как отмечалось ранее, жителей беспокоит не столько коронавирус, сколько невозможность попасть к профильным врачам.

В Башкирии госпитали вновь заполняются ковид-пациентами

Читайте также:

В Башкирии госпитали вновь заполняются ковид-пациентами
— Действительно число инфицированных у нас растет. Но здесь нет никакой критичности. Мы готовы, в резерве у нас есть достаточное количество коек. Дополнительно в Уфе у нас под инфекционный госпиталь, где оказывают помощь не только пациентам с коронавирусной инфекцией, но и внебольничной пневмонией, ОРЗ и другими, развернут корпус больницы №8, также перепрофилирован корпус больницы №5. В настоящее время готовится к открытию инфекционный корпус в БГМУ, на базе университетской клиники. В районах и других городах ситуация стабильная, не вызывает опасения в плане организации и оказании медпомощи, — пояснил Максим Забелин.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: