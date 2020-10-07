Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Жителей Башкирии напугала фотография длинной очереди скорых машин в ковид-госпиталь в Зубово

Жителей Башкирии напугала фотография длинной очереди скорых машин в ковид-госпиталь в Зубово

Жителей Башкирии напугала фотография длинной очереди скорых машин в ковид-госпиталь в Зубово

| 07 окт 2020 | 22:37

Сегодня, 7 октября, в социальных сетях появилась фотография, на которой запечатлена очередь из машин скорой помощи. Автор изображения сообщал, что оно было сделано возле нового инфекционного госпиталя в Зубово, где сейчас лечат больных коронавирусом.



В министерстве здравоохранения Башкирии подтвердили подлинность фотографии и объяснили причину произошедшего.

«Проводилась генуборка в центре. На некоторое время образовалась колонна», – прокомментировала пресс-секретарь минздрава Софья Алешина.
В Башкирии количество зараженных covid-19 за сутки составило 47 человек

Читайте также:

В Башкирии количество зараженных covid-19 за сутки составило 47 человек
По ее словам, очередь из машин исчезла уже в 18:30 и отметила, что «все были приняты».
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: