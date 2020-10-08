В Башкирии от коронавируса умер еще один пациент

Коронавирус в Башкирии | 08 окт 2020 | 12:40

8 октября в Башкирии было подтверждено 9144 случая коронавирусной инфекции. По данным Министерства здравоохранения республики, прирост заболевших по-прежнему высокий. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 46 граждан.







Количество выздоровевших с момента начала пандемии в регионе составляет 8273 человека. 39 пациентов было выписано в течение последних 24 часов.

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В настоящее время лечение продолжают 828 жителей республики. 720 граждан переносят болезнь в легкой форме, в стационары помещены 108 человек. К сожалению, в минувшие сутки в Башкирии от коронавирусной инфекции скончался пациент, количество летальных исходов в республике составило 43 человека.