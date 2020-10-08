Максим Забелин высказался о возможном введении режима самоизоляции в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 08 окт 2020 | 19:42

Глава Министерства здравоохранения Башкирии Максим Забелин прокомментировал возможность повторной самоизоляции населения региона. По его словам, в республике пока нет оснований для введения карантина. Об этом глава ведомства заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Уфе».







Максим Забелин сообщил, что у них уже есть опыт работы с другими ведомствами и перепрофилированы учреждения под инфекционных больных. Основной задачей медик отметил безопасность старшего поколения и группу риска по заболеваниям.

«Возможно, осенний период пройдет легче. У нас есть опыт перепрофилирования медучреждений, взаимодействия с Роспотребнадзором и Росздравнадзором. Такое рассматривается даже на федеральном уровне. Я не вижу предпосылок для жесткого карантина. Да, надо обезопасить людей старше 65 лет, группу риска по заболеваниям – они требуют повышенного внимания, контроля и самоотдачи», — заявил главный медик региона.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Башкирии за период пандемии коронавирус выявлен у 9144 жителей. Прирост за сутки составил 43 человек. Также сегодня, 8 октября, увеличилось число летальных исходов от опасной инфекции. теперь 43 человека умерло от коронавируса.