РКБ имени Куватова временно перепрофилировали в станцию скорой медпомощи

Уфа | 09 окт 2020 | 11:25

Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе временно приняла статус станции скорой медицинской помощи. Об этом сообщил сегодня, 9 октября, главврач больницы Шамиль Булатов на своей страничке в Instagram.







— В связи с перепрофилированием БСМП под ковидиарий наша больница временно приняла статус СМП для оказания экстренной хирургической медицинской помощи для жителей Уфы, — написал он.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Коллегам мужчина пожелал удачи, терпения, стойкости и выдержки в первой линии обороны в борьбе с невидимым врагом, а жителям республики напомнил о важности соблюдения масочного режима, использовании дезинфицирующих средств, перчаток и соблюдении социальной дистанции.