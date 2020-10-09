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РКБ имени Куватова временно перепрофилировали в станцию скорой медпомощи

РКБ имени Куватова временно перепрофилировали в станцию скорой медпомощи

Уфа | 09 окт 2020 | 11:25

Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе временно приняла статус станции скорой медицинской помощи. Об этом сообщил сегодня, 9 октября, главврач больницы Шамиль Булатов на своей страничке в Instagram.



— В связи с перепрофилированием БСМП под ковидиарий наша больница временно приняла статус СМП для оказания экстренной хирургической медицинской помощи для жителей Уфы, — написал он.

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Коллегам мужчина пожелал удачи, терпения, стойкости и выдержки в первой линии обороны в борьбе с невидимым врагом, а жителям республики напомнил о важности соблюдения масочного режима, использовании дезинфицирующих средств, перчаток и соблюдении социальной дистанции.

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Источник: ufa1.ru

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