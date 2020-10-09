РКБ имени Куватова временно перепрофилировали в станцию скорой медпомощи

Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе временно приняла статус станции скорой медицинской помощи. Об этом сообщил сегодня, 9 октября, главврач больницы Шамиль Булатов на своей страничке в Instagram.
— В связи с перепрофилированием БСМП под ковидиарий наша больница временно приняла статус СМП для оказания экстренной хирургической медицинской помощи для жителей Уфы, — написал он.
Коллегам мужчина пожелал удачи, терпения, стойкости и выдержки в первой линии обороны в борьбе с невидимым врагом, а жителям республики напомнил о важности соблюдения масочного режима, использовании дезинфицирующих средств, перчаток и соблюдении социальной дистанции.