В Башкирии за сутки резко выросло число зараженных коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 09 окт 2020 | 12:21

Администрация Главы Башкирии опубликовала актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе. Так, за сутки выявлено новых 47 случая заражения COVID-19. За период пандемии в республике заболели опасной инфекцией 9191 человек.







В стационарах находятся 107 человек. Амбулаторно лечатся 743 жителей с легкой формой опасной инфекции. На сегодняшний день известно о 43 умерших от коронавируса. О последнем погибшем сообщили накануне, 8 октября. По данным Минздрава, мужчина был родом из Благовещенска, на момент смерти ему было 45 лет. Из сопутствующих болезней были диагностированы сахарный диабет 2 типа, хронический бронхит, склероз, липоматоз поджелудочной железы.

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За сутки по выздоровлению выписаны 25 человек, всего болезнь победили 8298 пациентов с диагнозом коронавирус.