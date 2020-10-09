В Башкирии за сутки резко выросло число зараженных коронавирусом

Администрация Главы Башкирии опубликовала актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе. Так, за сутки выявлено новых 47 случая заражения COVID-19. За период пандемии в республике заболели опасной инфекцией 9191 человек.
В стационарах находятся 107 человек. Амбулаторно лечатся 743 жителей с легкой формой опасной инфекции. На сегодняшний день известно о 43 умерших от коронавируса. О последнем погибшем сообщили накануне, 8 октября. По данным Минздрава, мужчина был родом из Благовещенска, на момент смерти ему было 45 лет. Из сопутствующих болезней были диагностированы сахарный диабет 2 типа, хронический бронхит, склероз, липоматоз поджелудочной железы.