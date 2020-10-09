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Минздрав России опроверг информацию о побочных эффектах нового лекарства от коронавируса «Фавипиравир»

Минздрав России опроверг информацию о побочных эффектах нового лекарства от коронавируса «Фавипиравир»

Коронавирус в Башкирии | 09 окт 2020 | 15:33

Минздрав выступил с опровержением после сообщения о том, что лекарство от коронавируса «Фавипиравир» дает негативные побочные эффекты. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.



Газета «Известия» ранее передавала, что к такому выводу пришли фармакологи, проанализировавшие данные о безопасности препарата, выяснили, что в японском аналоге этого препарата в инструкции сказано о риске моторных нарушений. 

«Препараты фавипиравира отечественного производства <...> доказали свою эффективность и безопасность по результатам трех фаз клинических исследований и успешно используются для лечения пациентов с COVID-19. <...> Случаев серьезных нежелательных побочных реакций на применение препаратов в нашей стране не зафиксировано», – заявил Алексей Кузнецов ,помощник министра здравоохранения.
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По словам Алексея Кузнецова, информация о нежелательных реакциях была получена у пациентов с COVID-19 «ФармаCOVID», которая предназначена исключительно для всестороннего информирования профессионального сообщества.
«Указанные побочные эффекты производители японского препарата связывают именно с гриппом, а не с последствиями применения препарата», — отметил он
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Источник: gorobzor.ru

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