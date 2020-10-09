В Башкирии из-за коронавируса будет не так просто попасть в больницу

Минздрав Башкирии изменил порядок экстренной госпитализации больных. Информация об этом появилась в документах ведомства.
Сообщается, что в 22-й больнице скорой помощи прекращена госпитализация плановых пациентов. Медучреждение, кроме сосудистого центра, перепрофилировали под инфекционный госпиталь на 300 мест.
Экстренная госпитализация теперь будет осуществляться по хирургическому профилю в РКБ имени Куватова, по другим случаям в РДКБ, ГДКБ, ГКБ №21 и ГКБ №13. Порядок будет действовать до особого распроряжения.