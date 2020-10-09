В Башкирии из-за коронавируса будет не так просто попасть в больницу

Коронавирус в Башкирии | 09 окт 2020 | 18:41

Минздрав Башкирии изменил порядок экстренной госпитализации больных. Информация об этом появилась в документах ведомства.



Сообщается, что в 22-й больнице скорой помощи прекращена госпитализация плановых пациентов. Медучреждение, кроме сосудистого центра, перепрофилировали под инфекционный госпиталь на 300 мест.







Экстренная госпитализация теперь будет осуществляться по хирургическому профилю в РКБ имени Куватова, по другим случаям в РДКБ, ГДКБ, ГКБ №21 и ГКБ №13. Порядок будет действовать до особого распроряжения.

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По данным пресс-службы министерства, под COVID-госпитали сейчас перепрофилированы ГБ №8 и ГБ№5, где за неделю развернули 330 дополнительных коек. Еще 150 – в БГМУ.