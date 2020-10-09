В Башкирии смертность от пневмонии увеличилась в 2 раза

| 09 окт 2020 | 18:45

Сегодня, 9 октября, стала известна статистика смертности по внебольничной пневмонии в Башкирии. Данные предоставили в региональном минздраве за девять месяцев.







По данным ведомства, количество умерших в 2020 году от пневмонии возросло практически в два раза. Так, в 2019 году от этого заболевания скончалось 860 человек, а в 2020 – 1505.



Напомним, что в последнее время количество заболевших пневмонией в ежесуточном разрезе возросло, и если ранее число достигло 100-150 человек, то сегодня минздрав Башкирии отчитался об 181 выявленном случае.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Число заболевших коронавирусом в республике выросло на 47 человек, всего известно о 9191 случае.



