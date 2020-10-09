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В Башкирии смертность от пневмонии увеличилась в 2 раза

В Башкирии смертность от пневмонии увеличилась в 2 раза

| 09 окт 2020 | 18:45

Сегодня, 9 октября, стала известна статистика смертности по внебольничной пневмонии в Башкирии. Данные предоставили в региональном минздраве за девять месяцев.



По данным ведомства, количество умерших в 2020 году от пневмонии возросло практически в два раза. Так, в 2019 году от этого заболевания скончалось 860 человек, а в 2020 – 1505.

Напомним, что в последнее время количество заболевших пневмонией в ежесуточном разрезе возросло, и если ранее число достигло 100-150 человек, то сегодня минздрав Башкирии отчитался об 181 выявленном случае.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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