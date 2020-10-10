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В Башкирии увеличилось число заразившихся коронавирусом

В Башкирии увеличилось число заразившихся коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 10 окт 2020 | 13:55

В Башкирии увеличилось число носителей инфекции COVID-19. По данным оперативного штаба, за последние сутки обнаружено 49 больных коронавирусом. За период пандемии в республике опасной болезнью заразились 9240 человек.



Также стало известно о новом погибшем от коронавируса. Таким образом, в республике от COVID-19 скончалось всего 44 человека. Личность пациента не раскрывается.


С выздоровлением в Башкирии за последние сутки выписано 11 человек.
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Напоминаем, что в главной больнице Башкирии — РКБ имени Куватова, ввели карантин по гриппу, ОРВИ и коронавирусу. Ограниченный пропуск в медучреждение действует со вчерашнего дня, 9 октября.
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Источник: gorobzor.ru

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