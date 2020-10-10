В Башкирии стало известно о 44-й жертве коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 10 окт 2020 | 15:35

Еще одним человеком, скончавшимся от коронавируса в Башкирии, стала 64-летняя женщина. Она была родом из Белебеевского района республики. Как рассказали в Минздраве региона сегодня, 10 октября, у нее были несколько сопутствующих заболеваний, которые осложнились при COVID-19.







— Сахарный диабет 2-го типа (тяжёлое течение), сегментарная атрофия, склероз, липоматоз поджелудочной железы, — уточнили в ведомстве.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Стоит отметить, что то, как квалифицируют смерть пациента с коронавирусом, до сих пор остается загадкой. Ранее подобные случаи редко приписывали к смерти от данной инфекции. Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения при выборе причин смерти в случаях, связанных с COVID-19, нужно использовать те же правила, что и при гриппе.Чаще основной причиной смерти будет считаться именно COVID-19, при этом в документах должна быть указана логика развития болезни. То есть в заключении патологоанатома будут записаны и COVID-19, и осложнения, которые привели к смерти пациента. Но в статистике он будет умершим от COVID-19 — врачи запишут его причину смерти под кодом U07.1 по МКБ-10.