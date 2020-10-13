Минздрав Башкирии предложил усилить противоэпидемические меры

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин 13 октября на оперативном совещании в правительстве республики предложил усилить меры для недопущения дальнейшего распространения COVID-19.
Так, по словам министра, гражданам 60+ необходимо рекомендовать соблюдение более жёсткой самоизоляции. По возможности, нужно рекомендовать работодателем перевод на удалёнку этой категории граждан.
Необходимо усилить контроль по соблюдению эпидемиологических правил на предприятиях, в организациях и при проведении мероприятий. Также министр попросил рассмотреть возможность переноса сроков осенних каникул в школах.