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Минздрав Башкирии предложил усилить противоэпидемические меры

Минздрав Башкирии предложил усилить противоэпидемические меры

Коронавирус в Башкирии | 13 окт 2020 | 10:48

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин 13 октября на оперативном совещании в правительстве республики предложил усилить меры для недопущения дальнейшего распространения COVID-19.



Так, по словам министра, гражданам 60+ необходимо рекомендовать соблюдение более жёсткой самоизоляции. По возможности, нужно рекомендовать работодателем перевод на удалёнку этой категории граждан.

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Необходимо усилить контроль по соблюдению эпидемиологических правил на предприятиях, в организациях и при проведении мероприятий. Также министр попросил рассмотреть возможность переноса сроков осенних каникул в школах.

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Источник: ufa.aif.ru

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