В Башкирии за прошедшие сутки коронавирусом заразились 58 человек

Коронавирус в Башкирии | 13 окт 2020 | 10:57

За сутки врачи диагностировали коронавирус у 58 жителей Башкортостана. Такие данные сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве республики министр здравоохранения Максим Забелин.







Общее число случаев носительства инфекции составляет 9402, а темпы прироста – 0,6 процента. В стационарах на лечении находятся 104 пациента. При этом за неделю в больницы поступили 25 человек, а выписали 158.



Уровень заболеваемости на сегодняшний день составляет 230 на 100 тысяч населения. В Башкирии тесты на коронавирус делают 23 лаборатории, из которых шесть – частных. За минувшие сутки специалисты сделали 9400 исследований на ковид, а всего провели уже 1154000 тестов.

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Максим Забелин отметил, что в регионе продолжает расти число пациентов с внебольничной пневмонией, но при этом снижается количество больных ОРЗ и ОРВИ. На сегодняшний день в Башкирии подготовлено 2600 коек для пациентов с ковидом, и 21 процент остаются свободными. В резерве медики держат еще 1200 коек.