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В России коечный фонд забит коронавирусными больными почти на 90 процентов

В России коечный фонд забит коронавирусными больными почти на 90 процентов

Коронавирус в Башкирии | 13 окт 2020 | 19:20

В российских больницах коечный фонд для людей с новой коронавирусной инфекцией заполнен практически на 90 процентов, свободных коек осталось около десяти процентов. Об этом сегодня, 13 октября, заявил журналистам заместитель главы Минздрава России Олег Гриднев.



При этом чиновник рассказал, что около 20 процентов пациентов с новой коронавирусной инфекцией, которые занимают койки — это люди, которые переносят болезнь в легкой форме и могут находиться на амбулаторном лечении.

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Напомним, сегодня на оперативном совещании в Правительстве Башкирии министр здравоохранения РБ Максим Забелин заявил, в данный момент в больницах региона развернуто 2 600 коек, доля свободных составляет 21 процент. В резерве имеется 1 200 коек инфекционных госпиталей.

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Источник: sterlegrad.ru

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