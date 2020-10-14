Уфимские врачи попросили Хабирова открыть в городе еще одну подстанцию скорой помощи | видео

| 14 окт 2020 | 11:00

Главврач Республиканской станции скорой медпомощи и Центра медицины катастроф Аяз Камалов 13 октября во время посещения медучреждения главой Башкирии Радием Хабировым отметил, что с развитием Уфы крупным микрорайонам нужны свои подстанции для оперативного приезда «скорой». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





По его словам, в период коронавируса нагрузка на медиков значительно выросла, начали работу специальные эпидбригады, выезжающие к пациентам с симптомами нового заболевания. В сутки коллектив Республиканской станции обслуживает до 1 700 вызовов от жителей Уфы и Уфимского района.

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Фото: скриншот видео

Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"

Аяз Камалов отметил, что, в частности, необходимость открытия новой подстанции существует в Затоне.Руководитель региона пообещал рассмотреть возможность укрепления материальной базы в этой части.