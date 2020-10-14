В Башкирии за прошедшие сутки коронавирусом заразились 65 человек

Коронавирус в Башкирии | 14 окт 2020 | 12:32

В Башкирии стремительно растет число COVID-инфицированных. Сегодня, 14 октября, общее количество заболевших составило 9467 человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.



Суточный прирост подскочил до 65 случаев. Продолжают бороться с болезнью 925 граждан: 815 остаются на домашнем лечении, еще 110 пациентов находятся в госпиталях.



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Выздоровели за время пандемии 8496 граждан. В их числе 74 человека, которые выписались за последние сутки. К счастью, новых летальных случаев не зарегистрировано. Количество жертв коронавируса остановилось на отметке 45.