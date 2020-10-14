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В Башкирии заболеваемость внебольничной пневмонией бьет антирекорды

В Башкирии заболеваемость внебольничной пневмонией бьет антирекорды

| 14 окт 2020 | 20:49

В Башкирии резко возросла заболеваемость внебольничной пневмонией. Об этом сообщили сегодня, 14 октября, в Минздраве республики. Так, на данный момент внебольничной пневмонией заболело 216 жителей региона. Всего выписано за прошедшие сутки 172 пациента с диагнозом «пневмония».



— Летом было максимум 213 случаев заболеваний, сейчас 216 — это рекордное количество, — объяснили в Минздраве Башкирии.

Напомним, что выросла и заболеваемость коронавирусной инфекцией. Сегодня, 14 октября, заболели 65 человек. Это почти в два раза выше уровня, на котором республика держалась практически всё лето.

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На данный момент в республике проведено 1 164 719 исследований по поиску опасного вируса COVID-19 у жителей, всего обследовано 1 124 548 человек, за прошедшие сутки проведено 10 069 исследований и обследовано 9804 человека.

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Источник: ufa1.ru
Фото: pixabay.com

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