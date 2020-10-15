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Уфа безвозмездно получила от китайского города 20 тысяч медицинских масок

Уфа безвозмездно получила от китайского города 20 тысяч медицинских масок

Уфа | 15 окт 2020 | 10:21

Китайский город Наньчан безвозмездно поставил в столицу Башкирии партию средств индивидуальной защиты. Уфа получила от города-побратима партию из 20 тысяч одноразовых медицинских масок.

В ближайшее время маски начнут раздавать горожанам в рамках профилактических мероприятий по противодействия распространения коронавируса.

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Напомним, 14 июня 2016 года Уфа и Наньчан подписали меморандум о братских отношениях, в рамках которого города сотрудничают в самых разных сферах.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: пресс-служба администрации ГО г.Уфа

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