Уфа безвозмездно получила от китайского города 20 тысяч медицинских масок
Уфа | 15 окт 2020 | 10:21
Китайский город Наньчан безвозмездно поставил в столицу Башкирии партию средств индивидуальной защиты. Уфа получила от города-побратима партию из 20 тысяч одноразовых медицинских масок.
В ближайшее время маски начнут раздавать горожанам в рамках профилактических мероприятий по противодействия распространения коронавируса.
Источник:
www.sobkor02.ru
Фото: пресс-служба администрации ГО г.Уфа
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