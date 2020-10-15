В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 69 человек
Коронавирус в Башкирии | 15 окт 2020 | 12:30
69 человек, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Башкирии. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба главы региона.
По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе выявлено 9536 фактов заражения этой инфекцией. При этом 8578 человек справились с ней, в том числе 82 выздоровели в минувшие 24 часа.
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Также за последние сутки зарегистрирован еще один летальный случай, число погибших от нового коронавируса достигло 47.
Источник:
sterlegrad.ru
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