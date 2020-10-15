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В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 69 человек

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 69 человек

Коронавирус в Башкирии | 15 окт 2020 | 12:30

69 человек, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Башкирии. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба главы региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе выявлено 9536 фактов заражения этой инфекцией. При этом 8578 человек справились с ней, в том числе 82 выздоровели в минувшие 24 часа.

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Отмечается, что 109 пациентов продолжают лечение в больницах, а 802 человека лечатся на дому.

Также за последние сутки зарегистрирован еще один летальный случай, число погибших от нового коронавируса достигло 47.

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Источник: sterlegrad.ru

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