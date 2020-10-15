Врач из Уфы, рассказавший правду о ситуации с коронавирусом, вновь обратился к жителям

Уфа | 15 окт 2020 | 16:39

Врач новой инфекционной больницы в Зубово Глеб Глебов обратился с просьбой к жителям республики. Свое заявление он опубликовал в социальных сетях. Медик призвал всех соблюдать санитарно-эпидемиологические ограничительные меры и заботиться о родных.







Глеб Глебов отметил, что ситуация не улучшится, даже со строительством нескольких ковид-госпиталей, если жители не будут выполнять требования по борьбе с коронавирусной инфекцией. Медик признался, что врачи готовы жить на работе и попросил «поберечь их» тоже.

«Дорогие друзья, если быть честным, наша республика одна из первых открыла настолько современный COVID госпиталь и тем самым заблаговременно подготовилась к росту заболеваемости... Но у каждого должна быть голова на плечах, и мы должны беречь родных и близких, себя в первую очередь. Правило в самолете: сначала пристегните ремень безопасности сами, затем ребенку. Сколько бы госпиталей наше правительство не открыло, если мы не будем соблюдать меры, они все будут полными! Мы готовы жить на работе, поберегите нас тоже. Давайте не будем повторять итальянский сюжет, уже всем понятно, что в ближайшее время легче не станет!» — говорится в заявлении медика.

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Фото: соцсети

Напомним, ранее сообщалось, что на 15 октября в Башкирии зафиксировано 9536 случаев заболевания коронавирусом, прирост за сутки составил 69 человек. Также сегодня стало известно о 47 летальном исходе от болезни.