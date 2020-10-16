В Татышлинском районе заболеваемость коронавирусом превышает средний показатель по республике более чем в 2,5 раза

Татышлинский район | 16 окт 2020 | 10:55

Заместитель руководителя Роспотребнадзора Башкирии Александр Жеребцов сообщил на каких территориях республики выявляется больше всего заражений коронавирусом. Об этом он рассказал на «Здравчасе» вчера, 15 октября.







По словам Жеребцова, больше всего заражений выявляют в приграничных районах Башкирии. Он заявил, что в Татышлинском районе заболеваемость превышает средний показатель по республике более чем в 2,5 раза. И.о. главы администрации района Фанур Шайхисломов, в свою очередь отметил, что увеличение числа заболевших коронавирусом связано с трансграничной миграцией и возвращением болеющих вахтовиков.



Глава Башкирии Радий Хабиров получил обеспечить муниципалитеты экспресс-анализами.

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Напомним, вчера в Башкирии было выявлено рекордное количество заболевших коронавирусом. Так, по данным Минздрава, за сутки коронавирусом заболели 69 человек и 198 — внебольничной пневмонией. Радий Хабиров под угрозой увольнения обязал чиновников соблюдать масочный режим.