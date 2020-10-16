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В Башкирии у 245 сотрудников УМПО был выявлен коронавирус

В Башкирии у 245 сотрудников УМПО был выявлен коронавирус

Коронавирус в Башкирии | 16 окт 2020 | 11:32

По состоянию на 15 октября, на Уфимском моторостроительном производственном объединении у 245 сотрудников был выявлен коронавирус. Об этом в интервью «Эхо Москвы в Уфе» сообщила руководитель управления корпоративных коммуникаций УМПО Ольга Копцева.

По ее словам, среди зараженных 16 сотрудников госпитализированы, 229 человек лечатся дома.



Предприятие продолжает работать в штатном режиме с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора РБ, как отметила Копцева.

На территории УМПО соблюдается масочный режим и социальное дистанцирование. Контактировавших с зараженными незамедлительно отправляют на самоизоляцию. Сейчас таких 454 человека.

Вспышка коронавируса на УМПО привела к заражению 454 человек

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Ранее Кировский районный суд Уфы оштрафовал УМПО за допущение вспышки Covid-19 на 200 тысяч рублей. В результате проверки оказалось, что на предприятии не проводилась дезинфекция в местах общего пользования и не изолировались работники, контактировавшие с зараженными.

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Источник: sterlegrad.ru

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