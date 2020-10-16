В Башкирии 4 района лишатся собственных станций скорой медпомощи

| 16 окт 2020 | 18:32

В Башкирии планируют объединить службы скорой помощи четырёх больниц. Об этом сообщает республиканский профсоюз медработников.



В частности, реорганизация коснётся сотрудников Учалинской, Аскаровской, Бурзянской и Белорецкой больниц. На их основе предполагается создать единую диспетчерскую службу с центром в Белорецке. По словам замминистра здравоохранения республики Евгения Кустова, главные задачи преобразования состоят в том, чтобы сократить время приезда скорой до пациента, снизить расходы и тем самым повысить качество медобслуживания. При этом отмечается, что работники единой службы без работы и льгот не останутся. Все 120 медработников останутся на прежних местах, но в их трудовых книжках поменяется лишь запись.







В самом профсоюзе идею минздрава полностью поддержали, заявив, что запланированные преобразования являются вполне логичными и продуманными.

«Ряд населённых пунктов находятся вблизи от Белорецка и в 70-80 км от Учалов. Территориально их обслуживает Учалинская ЦГБ. Естественно, пока выездная бригада приедет из Учалов, потеряются драгоценные минуты. Но после объединения, единая диспетчерская служба сможет отправить на вызов ближайшую машину и тем самым оказать первую и необходимую помощь», - заявили в республиканском профсоюзе.

«В прошлом году работники Салаватского роддома объединились к горбольнице. Совсем недавно слияние подразделений скорой помощи произошло в Дуванском и Нефтекамском медицинском округе», - отметили в профсоюзе.

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К тому же удачный опыт объединения нескольких медучреждений в республике уже имел место быть.