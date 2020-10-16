В Башкирии 4 района лишатся собственных станций скорой медпомощи
| 16 окт 2020 | 18:32
В Башкирии планируют объединить службы скорой помощи четырёх больниц. Об этом сообщает республиканский профсоюз медработников.
В частности, реорганизация коснётся сотрудников Учалинской, Аскаровской, Бурзянской и Белорецкой больниц. На их основе предполагается создать единую диспетчерскую службу с центром в Белорецке. По словам замминистра здравоохранения республики Евгения Кустова, главные задачи преобразования состоят в том, чтобы сократить время приезда скорой до пациента, снизить расходы и тем самым повысить качество медобслуживания. При этом отмечается, что работники единой службы без работы и льгот не останутся. Все 120 медработников останутся на прежних местах, но в их трудовых книжках поменяется лишь запись.
В самом профсоюзе идею минздрава полностью поддержали, заявив, что запланированные преобразования являются вполне логичными и продуманными.
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