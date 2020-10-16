Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии 4 района лишатся собственных станций скорой медпомощи

В Башкирии 4 района лишатся собственных станций скорой медпомощи

В Башкирии 4 района лишатся собственных станций скорой медпомощи

| 16 окт 2020 | 18:32

В Башкирии планируют объединить службы скорой помощи четырёх больниц. Об этом сообщает республиканский профсоюз медработников.

В частности, реорганизация коснётся сотрудников Учалинской, Аскаровской, Бурзянской и Белорецкой больниц. На их основе предполагается создать единую диспетчерскую службу с центром в Белорецке. По словам замминистра здравоохранения республики Евгения Кустова, главные задачи преобразования состоят в том, чтобы сократить время приезда скорой до пациента, снизить расходы и тем самым повысить качество медобслуживания. При этом отмечается, что работники единой службы без работы и льгот  не останутся. Все 120 медработников останутся на прежних местах, но в их трудовых книжках поменяется лишь запись.



В самом профсоюзе идею минздрава полностью поддержали, заявив, что запланированные преобразования являются вполне логичными и продуманными.

«Ряд населённых пунктов находятся вблизи от Белорецка и в 70-80 км от Учалов. Территориально их обслуживает Учалинская ЦГБ. Естественно, пока выездная бригада приедет из Учалов, потеряются драгоценные минуты. Но после объединения, единая диспетчерская служба сможет отправить на вызов ближайшую машину и тем самым оказать первую и необходимую помощь», - заявили в республиканском профсоюзе.
В Татышлинском районе заболеваемость коронавирусом превышает средний показатель по республике более чем в 2,5 раза

Читайте также:

В Татышлинском районе заболеваемость коронавирусом превышает средний показатель по республике более чем в 2,5 раза
К тому же удачный опыт объединения нескольких медучреждений в республике уже имел место быть. 
«В прошлом году работники Салаватского роддома объединились к горбольнице. Совсем недавно слияние подразделений скорой помощи произошло в Дуванском и Нефтекамском медицинском округе», - отметили в профсоюзе. 
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa.aif.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: