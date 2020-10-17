В уфимском РКБ им. Куватова развернут инфекционный стационар

Уфа | 17 окт 2020 | 11:40

Инфекционный стационар развернут в Республиканской клинической больнице им. Г. Куватова, которую неделю назад перепрофилировали под станцию скорой медицинской помощи и закрыли на карантин по гриппу и коронавирусу.







Меры поддержки и задачи системы здравоохранения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции обсудил в пятницу, 16 октября, глава Башкирии с руководителями крупнейших больниц республики – об этом сообщает пресс-служба Радия Хабирова.



Помимо инфекционного стационара в РКБ, должен быть создан и резерв в уфимской ГКБ № 10.

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«Главная задача – обеспечить своевременное оказание медицинской помощи растущему потоку пациентов с коронавирусом. При этом мы не должны останавливать оказание помощи в лечении других заболеваний», – передала пресс-служба комментарий Хабирова.