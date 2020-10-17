Минздрав Башкирии рассказал о главных симптомах коронавируса у человека

Коронавирус в Башкирии | 17 окт 2020 | 12:37

Как передается коронавируc?

Симптомы и признаки коронавируса у человека









-Воздушно-капельным путем (кашель и чихание). -Контактным путём (через прикосновения).-Вирус может передаваться через поручни в метро, дверные ручки и другие поверхности.

Важно: Похожие симптомы встречаются у пациентов с ОРВИ или гриппом. При их обнаружении необходимо незамедлительно обратиться к врачу для получения медицинской помощи и исключения коронавируса.

· Высокая температура;

· Затрудненное дыхание;

· Чихание, кашель и заложенность носа;

· Боли в мышцах и в груди;

· Головная боль и слабость;

· Возможна тошнота, рвота и диарея.

Оставайтесь дома и обратитесь к врачу, если:

Профилактика коронавируса:

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1. — Вы контактировали с заразившимся COVID-19;2. — Вернулись из страны, где идет вспышка болезни;3. — Если у вас повышенная температура, кашель и одышка.— Мойте руки;— Всегда мойте руки: когда приходите на работу или возвращаетесь домой. Для профилактики также подойдут влажные салфетки или дезинфицирующие растворы;— Не трогайте лицо руками;— Не подносите руки к носу и глазам. Быстрее всего вирус попадает в организм через слизистую оболочку. Когда чихаете всегда прикрывайтесь платком;— Избегайте больших скоплений людей;— Избегайте ненужных поездок и не ходите в места массового скопления людей;— Отмените путешествия.На время, пока разные страны мира борются с коронавирусом, не следует путешествовать заграницу. В особенности туда, где ситуация с COVID-19 крайне тяжелая.