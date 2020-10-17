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Минздрав Башкирии рассказал о главных симптомах коронавируса у человека

Минздрав Башкирии рассказал о главных симптомах коронавируса у человека

Коронавирус в Башкирии | 17 окт 2020 | 12:37

Как передается коронавируc?

-Воздушно-капельным путем (кашель и чихание). -Контактным путём (через прикосновения).
-Вирус может передаваться через поручни в метро, дверные ручки и другие поверхности.

Симптомы и признаки коронавируса у человека



Важно: Похожие симптомы встречаются у пациентов с ОРВИ или гриппом. При их обнаружении необходимо незамедлительно обратиться к врачу для получения медицинской помощи и исключения коронавируса.
· Высокая температура;
· Затрудненное дыхание;
· Чихание, кашель и заложенность носа;
· Боли в мышцах и в груди;
· Головная боль и слабость;
· Возможна тошнота, рвота и диарея.

Оставайтесь дома и обратитесь к врачу, если:

1. — Вы контактировали с заразившимся COVID-19;
2. — Вернулись из страны, где идет вспышка болезни;
3. — Если у вас повышенная температура, кашель и одышка.

Профилактика коронавируса:

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 — Мойте руки;
 — Всегда мойте руки: когда приходите на работу или возвращаетесь домой. Для профилактики также подойдут влажные салфетки или дезинфицирующие растворы;
 — Не трогайте лицо руками;
 — Не подносите руки к носу и глазам. Быстрее всего вирус попадает в организм через слизистую  оболочку. Когда чихаете всегда прикрывайтесь платком;
 — Избегайте больших скоплений людей;
 — Избегайте ненужных поездок и не ходите в места массового скопления людей;
 — Отмените путешествия.

На время, пока разные страны мира борются с коронавирусом, не следует путешествовать заграницу. В особенности туда, где ситуация с COVID-19 крайне тяжелая.

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Источник: gtrk.tv

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