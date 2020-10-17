Минздрав Башкирии рассказал о главных симптомах коронавируса у человека

-Воздушно-капельным путем (кашель и чихание). -Контактным путём (через прикосновения). -Вирус может передаваться через поручни в метро, дверные ручки и другие поверхности.
Симптомы и признаки коронавируса у человека
Важно: Похожие симптомы встречаются у пациентов с ОРВИ или гриппом. При их обнаружении необходимо незамедлительно обратиться к врачу для получения медицинской помощи и исключения коронавируса. · Высокая температура; · Затрудненное дыхание; · Чихание, кашель и заложенность носа; · Боли в мышцах и в груди; · Головная боль и слабость; · Возможна тошнота, рвота и диарея.
Оставайтесь дома и обратитесь к врачу, если:
1. — Вы контактировали с заразившимся COVID-19; 2. — Вернулись из страны, где идет вспышка болезни; 3. — Если у вас повышенная температура, кашель и одышка.
— Мойте руки; — Всегда мойте руки: когда приходите на работу или возвращаетесь домой. Для профилактики также подойдут влажные салфетки или дезинфицирующие растворы; — Не трогайте лицо руками; — Не подносите руки к носу и глазам. Быстрее всего вирус попадает в организм через слизистую оболочку. Когда чихаете всегда прикрывайтесь платком; — Избегайте больших скоплений людей; — Избегайте ненужных поездок и не ходите в места массового скопления людей; — Отмените путешествия.
На время, пока разные страны мира борются с коронавирусом, не следует путешествовать заграницу. В особенности туда, где ситуация с COVID-19 крайне тяжелая.