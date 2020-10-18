В Роспотребнадзоре рассказали, в каких школах и вузах Башкирии пройдет тестирование на коронавирус

Коронавирус в Башкирии | 18 окт 2020 | 10:51

Роспотребнадзор Башкирии опубликовал список образовательных учреждений, где ведомство проведёт тестирование учеников на наличие коронавируса. В перечень вошли три университета, три колледжа и четыре школы.







Роспотребнадзор проверит студентов Башкирского государственного медицинского университета, Уфимского государственного нефтяного университета и Уфимского государственного авиационного университета. Кроме того, мониторинг пройдет в Уфимском колледже статистики, информатики и вычислительной техники, Башкирском колледже архитектуры, строительства и коммунального хозяйства, а также в Уфимском автотранспортном колледже. Ведомство проверит учеников 10-11 классов Гимназии № 39, школы № 157, Лицея № 155 и школы № 4.



В случае обнаружения коронавируса в исследуемых группах, будут проверены другие классы, группы и образовательные учреждения. Тестирование пройдут не менее 10 человек из каждого университета, колледжа и школы путём случайной выборки. Всего обследование пройдут не менее 100 человек.

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Напомним, о проведении тестирования среди старшеклассников и студентов сообщила главврач центра гигиены и эпидемиологии республики Анна Казак на брифинге в Минздраве Башкирии 12 октября. Забор анализа на коронавирус будет проводиться методом ПЦР. Полученные данные будут передаваться в Роспотребнадзор.С завтрашнего дня у школьников начинаются школьные каникулы, которые продлятся до 4 ноября. Глава Башкирии Радий Хабиров ранее заявлял, если эпидемиологическая обстановка в регионе не улучшится, то каникулы будут продлены.