За сутки внебольничной пневмонией в Башкирии заболел 191 человек

| 18 окт 2020 | 14:40

В Башкирии обнародовали новые данные о заражении смертельно опасной инфекцией. Информацию озвучили в Минздраве РБ.



Так, по данным на 18 октября за сутки был выявлен 191 новый случай заражения внебольничной пневмонией. В течение длительного времени в республике наблюдается стабильный рост числа заболевших. Так, 17 октября было зафиксировано 212 заражений. 16 октября было выявлено 208 случаев, 15 октября — 198, 14 октября — 216, 13 октября — 151, 12 октября — 161.







Всего за 18 дней октября внебольничная пневмония была выявлена у 3156 человек. В сентябре также наблюдался рост заболеваемости. За месяц было зафиксировано 3123 случая заражения.Максимальное суточное количество заболевших было выявлено 8 июля — 227 человек.

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Также в Башкирии за девять месяцев текущего года от внебольничной пневмонии скончались 1505 человек, это почти в два раза больше, чем в прошлом году.