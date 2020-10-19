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В Башкирии студентов-медиков отправят на помощь в медучреждения

В Башкирии студентов-медиков отправят на помощь в медучреждения

| 19 окт 2020 | 10:31

Студентов выпускных курсов медуниверситета в Башкирии отправят работать в медучреждения. Об этом на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве заявил глава региона Радий Хабиров.



«Мы выпускные курсы медуниверситета практически снимаем [с учебы] и отправляем в медучреждения. Прежде всего, для помощи терапевтам», - сказал он.

Радий Хабиров отметил, что в основном студенты будут помогать сопровождать амбулаторных пациентов.

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Источник: gorobzor.ru

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