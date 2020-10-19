В Башкирии студентов-медиков отправят на помощь в медучреждения | 19 окт 2020 | 10:31 Студентов выпускных курсов медуниверситета в Башкирии отправят работать в медучреждения. Об этом на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве заявил глава региона Радий Хабиров. «Мы выпускные курсы медуниверситета практически снимаем [с учебы] и отправляем в медучреждения. Прежде всего, для помощи терапевтам», - сказал он.Радий Хабиров отметил, что в основном студенты будут помогать сопровождать амбулаторных пациентов. Читайте также: В Башкирии, для оказания помощи пациентам с коронавирусом, создают бригады из врачей-стажеров Ранее сообщалось о том, что Роспотребнадзор Башкирии опубликовал список образовательных учреждений, где ведомство проведёт тестирование учеников на наличие коронавируса. В перечень вошли три университета, три колледжа и четыре школыВступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: gorobzor.ru Поделиться: Читайте также