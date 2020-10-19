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В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 68 человек

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 68 человек

Коронавирус в Башкирии | 19 окт 2020 | 10:38

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на очередном оперативном совещании в правительстве озвучил данные по коронавирусу в регионе. Так, за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано 68 новых случаев инфицирования ковидом, а общее число заболевших выросло до 9809 человек. Таким образом, темп прироста заболеваемости составляет 0,7 процента, а коэффициент распространенности заболевания – 1.



В настоящее время на стационарном лечении находятся 125 пациентов, состояние их врачи оценивают как средней тяжести и тяжелое. Также за прошлую неделю с выздоровлением было выписано 320 пациентов, а общее число вылечившихся достигло 89 процентов.

- Продолжаем мониторинг пациентов на самоизоляции и амбулаторном лечении. С понедельника усиливаем амбулаторно-поликлиническое звено и оказание неотложной помощи на дому, для этого мы привлечем привлекают студентов медиков. Уровень загрузки коечного фонда составляет 77 процентов, запас лекарств и средств индивидуальной защиты есть, проводится плановое пополнение, - уточнил Максим Забелин.
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Также министр здравоохранения Башкирии попросил перевести беременных женщин на удаленный режим работы вплоть до выхода в декрет. Радий Хабиров одобрил это решение, уточнив, что необходимо сохранить им зарплату в полной мере.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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