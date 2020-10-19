На предприятиях Башкирии появятся медицинские инспекторы
| 19 окт 2020 | 10:54
В Башкортостане в учреждениях и на предприятиях появятся медицинские инспекторы. Их целью будет - недопущение распространения коронавирусной инфекции.
«Я поручаю, чтобы на каждом предприятии выбрали человека, который будет осуществлять функцию медицинского инспектора. Утром встречать на проходной, анализ состояния здоровья, проверка санитарного режима и так далее. Эти люди должны пройти краткий онлайн — курс подготовки», — заявил Радий Хабиров.
С сегодняшнего дня начнутся курсы подготовки данных инспекторов.