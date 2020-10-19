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На предприятиях Башкирии появятся медицинские инспекторы

На предприятиях Башкирии появятся медицинские инспекторы

| 19 окт 2020 | 10:54

В Башкортостане в учреждениях и на предприятиях появятся медицинские инспекторы. Их целью будет -  недопущение распространения коронавирусной инфекции. 



«Я поручаю, чтобы на каждом предприятии выбрали человека, который будет осуществлять функцию медицинского инспектора. Утром встречать на проходной, анализ состояния здоровья, проверка санитарного режима и так далее. Эти люди должны пройти краткий онлайн — курс подготовки», — заявил Радий Хабиров.


С сегодняшнего дня начнутся курсы подготовки данных инспекторов.
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Ранее сообщалось о том, что в Башкирии студентов-медиков отправят на помощь в медучреждения.

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Источник: gtrk.tv

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