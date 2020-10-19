На предприятиях Башкирии появятся медицинские инспекторы

| 19 окт 2020 | 10:54

В Башкортостане в учреждениях и на предприятиях появятся медицинские инспекторы. Их целью будет - недопущение распространения коронавирусной инфекции.







«Я поручаю, чтобы на каждом предприятии выбрали человека, который будет осуществлять функцию медицинского инспектора. Утром встречать на проходной, анализ состояния здоровья, проверка санитарного режима и так далее. Эти люди должны пройти краткий онлайн — курс подготовки», — заявил Радий Хабиров.

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