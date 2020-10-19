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В Башкирии пациентов с коронавирусом будут отправлять домой, чтобы не нагружать больницы

В Башкирии пациентов с коронавирусом будут отправлять домой, чтобы не нагружать больницы

| 19 окт 2020 | 14:27

Радий Хабиров предложил главным врачам медучреждений выписывать пациентов с коронавирусом домой. Такое заявление он сделал сегодня, 19 октября, на оперативном совещании в правительстве региона.



— Сообразно действующим протоколам лечения Минздрава России существуют жесткие показатели того, когда есть показания к госпитализации, когда к выписке. Учитывая это обстоятельство, я прошу всех главных врачей организовать таким образом: человек полежал немного, подлечился и переводите его на амбулаторное. Койки должны работать более эффективно, чем они сейчас работают, но для этого нужно наладить нормально работу амбулаторную, — сказал Хабиров.

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На помощь медикам в клиники отправят работать выпускников последних курсов медуниверситета. Они будут звонить и выяснять, какое состояние у пациентов, находящихся на домашнем лечении.

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Источник: ufa1.ru

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