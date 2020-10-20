В Башкирии, для медицинских инспекторов, БГМУ запустил онлайн-курсы

| 20 окт 2020 | 14:03

Накануне, 19 октября, Башкирский государственный медицинский университет запустил проект, который называется «Медицинский инспектор».



О необходимости осуществления контроля за соблюдением эпидемиологических норм на предприятиях заявил Глава региона. По его словам, работу мединспекторов нужно возобновить. Благодаря их бдительности на проходной, а именно контроле состояния здоровья сотрудников и соблюдении санитарного режима, удалось предотвратить распространение коронавируса в школах и на некоторых предприятиях.







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