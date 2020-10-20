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Минздрав Башкирии сообщил о крайне тяжелых ковид-больных

Минздрав Башкирии сообщил о крайне тяжелых ковид-больных

Коронавирус в Башкирии | 20 окт 2020 | 14:11

В настоящий момент в Башкирии 7 пациентов, больных коронавирусом, находятся в тяжелом состоянии, говорится в данных минздрава на 20 октября.

Всего в больнице сейчас находится 131 житель региона с подтвержденным COVID-19. Часть заболевших лечатся дома. 

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За сутки врачи подтвердили этот диагноз 68 пациентам. Всего за время пандемии в республике коронавирус выявили у 9877 человек.

Власти региона подтверждают повышенную опасность коронавируса сейчас. В связи с этим стали отменяться массовые мероприятия, а мэрия Уфы рекомендовала не обниматься.

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Источник: news102.ru

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