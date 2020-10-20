Минздрав Башкирии сообщил о крайне тяжелых ковид-больных

Коронавирус в Башкирии | 20 окт 2020 | 14:11

В настоящий момент в Башкирии 7 пациентов, больных коронавирусом, находятся в тяжелом состоянии, говорится в данных минздрава на 20 октября.



Всего в больнице сейчас находится 131 житель региона с подтвержденным COVID-19. Часть заболевших лечатся дома.



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