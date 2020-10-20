Стало известно, сколько школьников в Башкирии заболели коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 20 окт 2020 | 14:37

В министерстве здравоохранения республики сообщили актуальные данные о заболеваемости школьников коровирусной инфекцией.



Так, в республике COVID-19 диагностировано у 615 детей. Отмечается, что возрастная категория юных пациентов начинается с 1 до 17 лет.







Отметим, школьники Башкирии накануне, 19 октября, ушли на продленные каникулы. Обучающиеся будут отдыхать до 5 ноября. Дальнейшие решения о дистанционном обучении будут принимать из сложившейся обстановки. Кроме того в Башкирии во время осенних каникул продезинфицируют школы.

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Напомним, ранее сообщалось, что на 20 октября в РБ выявлено 9877 случаев COVID-19. Прирост за сутки составил 68 человек.