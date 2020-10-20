Стало известно, сколько школьников в Башкирии заболели коронавирусом

В министерстве здравоохранения республики сообщили актуальные данные о заболеваемости школьников коровирусной инфекцией.
Так, в республике COVID-19 диагностировано у 615 детей. Отмечается, что возрастная категория юных пациентов начинается с 1 до 17 лет.
Отметим, школьники Башкирии накануне, 19 октября, ушли на продленные каникулы. Обучающиеся будут отдыхать до 5 ноября. Дальнейшие решения о дистанционном обучении будут принимать из сложившейся обстановки. Кроме того в Башкирии во время осенних каникул продезинфицируют школы.