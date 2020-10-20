В Башкирии телефоны для вызова врача на дом испытывают большую перегрузку

| 20 окт 2020 | 16:07

20 октября заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Кононова призвала жителей региона не обращаться в больницы самостоятельно при обнаружении признаков заражения коронавирусной инфекцией.







По ее словам, телефоны для вызова врача на дом в поликлиниках действительно перегружены. Горячая линия минздрава также работает с большим трудом. Однако в республике выделено два телефона, по которым граждане могут обратиться с вопросами о коронавирусе: 83472865827 и 83472799120.

— В ближайшие дни вызвать врача на дом для обследования и оформления больничного листа можно по номеру 1303, либо напрямую в поликлинику в часы работы контакт-центра. Часы работы максимально увеличены. На усиление контакт-центров поликлинических подразделений ушли студенты 6 курсов БГМУ и студенты медколледжей, — прокомментировала Ирина Кононова.

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