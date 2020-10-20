Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии телефоны для вызова врача на дом испытывают большую перегрузку

В Башкирии телефоны для вызова врача на дом испытывают большую перегрузку

В Башкирии телефоны для вызова врача на дом испытывают большую перегрузку

| 20 окт 2020 | 16:07

20 октября заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Кононова призвала жителей региона не обращаться в больницы самостоятельно при обнаружении признаков заражения коронавирусной инфекцией.



По ее словам, телефоны для вызова врача на дом в поликлиниках действительно перегружены. Горячая линия минздрава также работает с большим трудом. Однако в республике выделено два телефона, по которым граждане могут обратиться с вопросами о коронавирусе: 83472865827 и 83472799120.

В Уфе сняли на видео очередь из автобусов за телами из морга

Читайте также:

В Уфе сняли на видео очередь из автобусов за телами из морга
— В ближайшие дни вызвать врача на дом для обследования и оформления больничного листа можно по номеру 1303, либо напрямую в поликлинику в часы работы контакт-центра. Часы работы максимально увеличены. На усиление контакт-центров поликлинических подразделений ушли студенты 6 курсов БГМУ и студенты медколледжей, — прокомментировала Ирина Кононова.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: