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В Башкирии вернули дистанционное оформление листка нетрудоспособности

В Башкирии вернули дистанционное оформление листка нетрудоспособности

| 20 окт 2020 | 17:55

Листок нетрудоспособности можно будет получить дистанционно. Упрощенный порядок оформления больничного вернули из-за угрозы коронавируса. Об этом рассказала заместитель регионального министра здравоохранения Ирина Кононова сегодня, 20 октября, на брифинге. В ведомстве отметили круг лиц, для которых будет действовать этот порядок.



— Мы возобновим дистанционное открытие листка нетрудоспособности для лиц контактных, проживающих совместно, а также для пациентов, которые впервые заболели, и заболевание подтверждено медработником, — отметила Кононова.

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Контактные люди должны будут в домашних условиях изолироваться от больного коронавирусом сами или изолировать его, разделить посуду, средства личной гигиены и постельное белье, обрабатывать квартиру доступными подручными дезинфицирующими средствами. Если здоровье ухудшится, зараженного госпитализируют.

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Источник: ufa1.ru

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