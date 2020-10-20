В Башкирии направление на КТ легких будут выдавать не всем: названы условия
| 20 окт 2020 | 18:02
Минздрав Башкирии ужесточил показания для направления пациентов на компьютерную томографию легких. Об этом на брифинге заявила замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова.
Отныне, согласно методическим рекомендациям ведомства, врач выдаст пациенту направление на КТ легких лишь в том случае, если у больного в течение нескольких дней сохраняется высокая температура, наблюдается лихорадка, а назначенное лечение лекарствами не помогает. Пройти компьютерную томографию легких смогут и те, у кого уровень сатурации (насыщения крови кислородом) ниже нормы. Кроме того, томография может быть назначена пациентам с хроническими заболеваниями.
Кононова призвала жителей Башкирии не паниковать и в качестве альтернативы КТ назвала рентгенографию грудной клетки.
«Нужно отметить, что в случаях до 25% поражения легочной ткани тактика лечения практически не меняется», — отметила замминистра.
Ранее из-за сложившегося ажиотажа на КТ в Башкирии увеличилась выявляемость онкозаболеваний. По данным регионального минздрава, в республике в результате более 60 тысяч КТ-исследований удалось выявить около 700 случаев онкозаболеваний.