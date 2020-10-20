В Минздраве рассказали, у кого плохо вырабатываются антитела к коронавирусу после введения вакцины

Коронавирус в Башкирии | 20 окт 2020 | 18:46

В результате введения вакцины от COVID-19 антитела к вирусу плохо вырабатываются у четырех групп людей. К ним относятся пожилые, пьющие, люди в стрессе и принимающие противовоспалительные препараты. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.







«У граждан за 80 лет иммунная система реагирует плохо, гораздо дольше, чем у молодых. Ферменты хуже работают, антитела хуже вырабатываются», — рассказал «Интерфаксу» Гинцбург. Также, по его словам, плохо вырабатывают антитела те, кто злоупотребляет спиртными напитками, которые являются токсичными для любой размножающейся клетки.

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Выработке антител также не способствует постоянный стресс и употребление противовоспалительных препаратов, влияющих на размножение клеток. «Процент, сколько всего таких людей, у которых плохо вырабатываются антитела после введения вакцины, увидим после подведения статистики по результатам исследований», — заключил Гинцбург.