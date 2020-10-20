В Башкирии назвали районы с напряженной по коронавирусу ситуацией

Коронавирус в Башкирии | 20 окт 2020 | 20:44

В Башкирии назвали районы и города, в которых зафиксирован наибольший прирост заразившихся коронавирусом. Подробной информацией поделился Минздрав Башкирии.



Так, по состоянию на 13.00 20 октября в республике выявлено 68 новых случаев. Лидером является Туймазинский район, в котором заболели 15 человек. На втором месте — Уфа (13 заразившихся). Также в пятерку входят Ермекеевский район (восемь), Балтачевский (семь) и делят пятую-шестую позицию Белебеевский район и город Стерлитамак (по пять инфицированных).







В трех районах зарегистрировано по три новых случая заболевания COVID-19 — в Ишимбайском, Татышлинском и Учалинском районах, два человека заболели в Белорецком районе.



В двух городах (Октябрьский и Нефтекамск) и двух районах (Альшеевский и Мишкинский) зафиксировано по одному случаю.

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По информации, представленной Минздравом Башкирии, 60 процентов заболевших проживают в городах. Наибольшее число инфицированных коронавирусом зафиксировано в Белебеевском, Бижбулякском, Зианчуринском, Татышлинском районах (свыше 369,2 человека на 100 тысяч жителей). Меньше всего случаев заболевания выявлено в Баймакском, Дуванском, Зилаирском, Кигинском районах и в городах — Межгорье и Сибае (менее 47,3 человека).