В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 69 человек: данные за 21 октября

Коронавирус в Башкирии | 21 окт 2020 | 10:31

Данные предоставлены Министерством здравоохранения республики.







По данным на 10 часов 21 октября в Башкирии подтвердилось 9946 случаев коронавирусной инфекции. Последние данные предоставлены Министерством здравоохранения республики. Суточный прирост по-прежнему высокий – количество вновь заболевших составило 69 человек. Всего с момента начала пандемии в регионе выздоровели 8895 граждан. За последние сутки выписало 140 человек.

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Продолжают бороться за свое здоровье 1003 пациента. Большинство людей переносят болезнь легко – 848 человек лечатся дома, соблюдая режим самоизоляции. В стационарах остается 155 пациентов. За прошедшие сутки новых летальных исходов не зарегистрировано.