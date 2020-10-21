В РКБ имени Куватова вновь выявили нарушения санэпиднорм

Уфа | 21 окт 2020 | 18:55

В Республиканской клинической больнице имени Куватова вновь были найдены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Дело передано в Калининский районный суд Уфы.







Роспотребнадзор проводил проверку в медицинском учреждении с 1 сентября по 2 октября. Выяснилось, что больница не предоставила ведомству информацию о положительных тестах на коронавирус. То есть, по факту скрыла реальное количество заболевших COVID-19 пациентов.



23 ноября состоится судебное заседание, на котором будет назначено наказание за административное правонарушение по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Суд может назначить наказание в виде штрафа от 200 до 500 тысяч рублей, а также приостановить деятельность на срок до 90 суток.