В РКБ имени Куватова вновь выявили нарушения санэпиднорм

В Республиканской клинической больнице имени Куватова вновь были найдены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Дело передано в Калининский районный суд Уфы.
Роспотребнадзор проводил проверку в медицинском учреждении с 1 сентября по 2 октября. Выяснилось, что больница не предоставила ведомству информацию о положительных тестах на коронавирус. То есть, по факту скрыла реальное количество заболевших COVID-19 пациентов.
23 ноября состоится судебное заседание, на котором будет назначено наказание за административное правонарушение по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».