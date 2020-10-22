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В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 73 человека: данные за 22 октября

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 73 человека: данные за 22 октября

Коронавирус в Башкирии | 22 окт 2020 | 13:58

По данным на 12 часов 22 октября в Башкирии подтвердили 10019 случаев коронавирусной инфекции. Данные предоставили в Министерстве здравоохранения республики.



Суточный прирост заболевших резко увеличился и составил 73 пациента. Однако выздоровевших граждан в регионе также немало. С момента начала пандемии было выписано 9062 человека, 167 – за последние 24 часа.

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Продолжают бороться с болезнью 909 жителей республики. Из них в стационарах остаются 179 пациентов. 730 граждан переносят болезнь в легкой форме и лечатся амбулаторно, соблюдая самоизоляцию. За минувшие сутки новых летальных исходов в регионе не зарегистрировано. Количество погибших по-прежнему остается 48 человек.

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Источник: proural.info

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