В Минздраве Башкирии сообщили о новых кадровых назначениях
| 23 окт 2020 | 10:27
Во время совещания с руководителями медицинских организаций глава минздрава Башкирии Максим Забелин сообщил о кадровых изменениях. В нескольких больницах, по его словам, произошла смена руководства.
Забелин проинформировал, что должность главного врача Стоматологической поликлиники № 2 Уфы занял Альфред Азнагулов, который ранее был замом главного врача Республиканской стоматологической поликлиники.
Сменился также и главный врач Городской клинической больницы № 10 Уфы. Им стал Назир Мингазов, ранее стоявший во главе Республиканского клинического перинатального центра в Уфе.