В Минздраве Башкирии сообщили о новых кадровых назначениях

| 23 окт 2020 | 10:27

Во время совещания с руководителями медицинских организаций глава минздрава Башкирии Максим Забелин сообщил о кадровых изменениях. В нескольких больницах, по его словам, произошла смена руководства.







Забелин проинформировал, что должность главного врача Стоматологической поликлиники № 2 Уфы занял Альфред Азнагулов, который ранее был замом главного врача Республиканской стоматологической поликлиники.



Сменился также и главный врач Городской клинической больницы № 10 Уфы. Им стал Назир Мингазов, ранее стоявший во главе Республиканского клинического перинатального центра в Уфе.

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Перинатальный центр возглавила, работавшая ранее заместителем главного врача клиники «Мать и дитя».