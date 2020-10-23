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В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 74 человека: данные за 23 октября

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 74 человека: данные за 23 октября

Коронавирус в Башкирии | 23 окт 2020 | 10:59

23 октября в Башкирии подтвердилось 10093 случая коронавирусной инфекции. Суточный прирост заразившихся побил вчерашний рекорд и составил 74 человека. Такие данные предоставили в Министерстве здравоохранения РБ. Всего с момента начала пандемии в регионе удалось выздоровели 9218 граждан, за последние 24 часа было выписано 156 человек.



Однако 827 пациентов продолжают бороться с вирусом. Из них 189 человек остаются в стационарах республики. 638 болеющих не нуждаются в постоянном наблюдении врачей и лечатся амбулаторно, соблюдая режим самоизоляции. В минувшие сутки новых летальных исходов от COVID-19 зарегистрировано не было, в настоящий момент в Башкирии насчитывается 48 погибших.

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Источник: proural.info

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