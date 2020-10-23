В каких районах Башкирии больше всего заболевших коронавирусом
| 23 окт 2020 | 14:33
В Минздраве Башкирии сообщили актуальную информацию о коронавирусе в республике. Так, за последние сутки в регионе выявлено 74 новых случая заболевания COVID-19. Всего за весь период пандемии в республике заболели 10093 человека.
20 новых диагнозов поставлено в Уфе, 14 случаев заболевания зафиксированы в Туймазинском районе. Также в Кумертау и Салаватском районе обнаружено по 5 больных коронавирусом. Еще по 4 случая выявлено в Белебеевском и Кугарчинском районах, а также в Октябрьском. Коронавирусом заразились 3 жителя Агидели. Также по 2 диагноза поставлено в Нефтекамске, Татышлинском и Караидельском районах. По одному случаю заболевания обнаружено в Балтачевском, Бураевском, Бурзянском, Куюргазинском, Мишкинском, Стерлибашевском, Миякинском районах, а также в Салавате и Сибае.
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