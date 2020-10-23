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У мэра Уфы Ульфата Мустафина диагностировали внебольничную пневмонию средней тяжести

У мэра Уфы Ульфата Мустафина диагностировали внебольничную пневмонию средней тяжести

Уфа | 23 окт 2020 | 18:07

Стало известно о состоянии здоровья мэра Уфы. В пресс-службе уфимской мэрии агентству «Башинформ» сообщили, что Ульфат Мустафин заболел пневмонией.



Медики оценивают состояние здоровья мэра, как средней тяжести. Предполагается, что он поправится в течение двух недель и сможет вернуться к полноценной работе.

В ведомстве отметили, что информация о состоянии здоровья является конфиденциальной, что оставляет право не сообщать о себе всех подробностей.

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Мэрия Уфы продолжает работу в штатном режим, болезнь Мустафина никак не отразится на жизни уфимцев, уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Башкирии побит антирекорд по количеству больных внебольничной пневмонией 

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Источник: sterlegrad.ru

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