У мэра Уфы Ульфата Мустафина диагностировали внебольничную пневмонию средней тяжести
Уфа | 23 окт 2020 | 18:07
Стало известно о состоянии здоровья мэра Уфы. В пресс-службе уфимской мэрии агентству «Башинформ» сообщили, что Ульфат Мустафин заболел пневмонией.
Медики оценивают состояние здоровья мэра, как средней тяжести. Предполагается, что он поправится в течение двух недель и сможет вернуться к полноценной работе.
В ведомстве отметили, что информация о состоянии здоровья является конфиденциальной, что оставляет право не сообщать о себе всех подробностей.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Башкирии побит антирекорд по количеству больных внебольничной пневмонией
Источник:
sterlegrad.ru
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