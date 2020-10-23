У мэра Уфы Ульфата Мустафина диагностировали внебольничную пневмонию средней тяжести

Уфа | 23 окт 2020 | 18:07

Стало известно о состоянии здоровья мэра Уфы. В пресс-службе уфимской мэрии агентству «Башинформ» сообщили, что Ульфат Мустафин заболел пневмонией.







Медики оценивают состояние здоровья мэра, как средней тяжести. Предполагается, что он поправится в течение двух недель и сможет вернуться к полноценной работе.



В ведомстве отметили, что информация о состоянии здоровья является конфиденциальной, что оставляет право не сообщать о себе всех подробностей.

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