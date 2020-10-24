В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 78 человека: данные за 24 октября

Коронавирус в Башкирии | 24 окт 2020 | 12:42

В Башкирии увеличилось число пациентов с подтвержденным коронавирусом. Обновленные федеральные данные говорят о десятках новых зараженных.



Согласно федеральным данным, в Башкирии за сутки было выявлено 78 человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией. За месяцы пандемии в республике в целом зарегистрировали 10 167 таких случаев.



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Выписанных по причине выздоровления в Башкирии тоже стало немного больше – на 135 человек. За весь период вылечились 9 353 пациента, проходивших лечение от коронавируса. Скончались за все время 49 человек, из них 1 пациент – за последние сутки.