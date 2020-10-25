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Симптомы дефицита витамина D

Симптомы дефицита витамина D

| 25 окт 2020 | 11:19

Основная проблема дефицита витамина D выражается в плохой усвояемости кальция в кишечнике. Это может привести к остеопорозу и повысить риск переломов. Об этом в беседе с РИА Новости предупредила онколог Елена Смирнова.

По сообщению врача, признаки дефицита витамина D, как правило, выражаются в плохом аппетите, болезненных ощущениях в мышцах и суставах, быстрой утомляемости и нарушении сна.



Во избежание недостатка витамина D, онколог порекомендовала совершать пешие прогулки по 30 минут в день даже в облачную погоду, а также потреблять рыбу и грибы. По словам Смирновой, если включить в рацион эти продукты, можно на 10-20% восполнить суточную потребность в витамине.

Врач объяснила, что витамин D лучше потреблять в виде капсул или капель. При этом отметила важным следить за его уровнем в крови. Делать это можно с помощью специального анализа.

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В то же время врач предупредила, что принимать витамин D необходимо только по назначению врача. Иначе вреда будет больше чем пользы.

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Источник: sterlegrad.ru

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