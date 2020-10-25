В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 80 человек: данные за 25 октября

| 25 окт 2020 | 13:47

За прошедшие сутки в Башкирии выявили еще 80 новых случаев заражения COVID-19. Данные, по состоянию на сегодня, 25 октября, сообщил оперштаб России. В общей сложности с начала пандемии в Башкирии зарегистрированы 10 247 зараженных коронавирусной инфекцией.







— За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — 16 710 в 84 регионах, из них 4456 случаев (26,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

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