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В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 80 человек: данные за 25 октября

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 80 человек: данные за 25 октября

| 25 окт 2020 | 13:47

За прошедшие сутки в Башкирии выявили еще 80 новых случаев заражения COVID-19. Данные, по состоянию на сегодня, 25 октября, сообщил оперштаб России. В общей сложности с начала пандемии в Башкирии зарегистрированы 10 247 зараженных коронавирусной инфекцией.



— За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — 16 710 в 84 регионах, из них 4456 случаев (26,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

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Стало известно о том, что прошла встреча представителя Минздрава Башкирии и аптечных сетей города, на которой обсудили проблему нехватки лекарств в аптеках.

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Источник: ufa1.ru

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