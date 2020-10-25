В Башкирии зафиксирован антирекорд по количеству заболевших внебольничной пневмонией
| 25 окт 2020 | 16:49
В Башкирии за сутки внебольничную пневмонию выявили еще у 187 человек. Об этом сегодня, 25 октября, сообщили в Минздраве Башкирии. Это почти в 2,5 раза больше, чем число подтвержденных случаев COVID-19. Напомним, коронавирус за последние сутки диагностировали лишь у 80 человек.
— В стационарах сейчас находятся 187 человек, семь из них в тяжелом состоянии, на ИВЛ — два человека. На амбулаторном лечении — 640 человек с COVID-19, — рассказали в Минздраве.
Всего за сутки выписались 50 человек с COVID-19 и 145 с пневмонией.