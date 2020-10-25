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В Башкирии зафиксирован антирекорд по количеству заболевших внебольничной пневмонией

В Башкирии зафиксирован антирекорд по количеству заболевших внебольничной пневмонией

| 25 окт 2020 | 16:49

В Башкирии за сутки внебольничную пневмонию выявили еще у 187 человек. Об этом сегодня, 25 октября, сообщили в Минздраве Башкирии. Это почти в 2,5 раза больше, чем число подтвержденных случаев COVID-19. Напомним, коронавирус за последние сутки диагностировали лишь у 80 человек.



— В стационарах сейчас находятся 187 человек, семь из них в тяжелом состоянии, на ИВЛ — два человека. На амбулаторном лечении — 640 человек с COVID-19, — рассказали в Минздраве.

Всего за сутки выписались 50 человек с COVID-19 и 145 с пневмонией.

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 80 человек: данные за 25 октября

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Минздрав Башкирии прокомментировал жалобы жителей на дефицит лекарств в аптеках.

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Источник: ufa1.ru

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